На війні загинув воїн 114 бригади тактичної авіації Ліпчанський Володимир

Захищаючи нашу країну, загинув старший солдат Ліпчанський Володимир — воїн 114 бригади тактичної авіації.

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Повідомляє пресслужба 114 бригади тактичної авіації, передає Правда.іф.

Володимиру було лише 28 років. Із початком повномасштабної війни він залишив роботу і добровільно став до лав Збройних Сил України, щоб боронити свою рідну землю.

Він був справжнім патріотом, сильним і відданим воїном, добрим другом, люблячим сином. Володимир до останнього подиху захищав Україну і віддав за її свободу й незалежність найдорожче — своє життя.