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На війні загинув воїн 114 бригади тактичної авіації Ліпчанський Володимир

Автор: Оксана Марушкевич
10/06/2025 19:14
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Захищаючи нашу країну, загинув старший солдат Ліпчанський Володимир — воїн 114 бригади тактичної авіації.

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Повідомляє пресслужба 114 бригади тактичної авіації, передає Правда.іф.

Володимиру було лише 28 років. Із початком повномасштабної війни він залишив роботу і добровільно став до лав Збройних Сил України, щоб боронити свою рідну землю.

Він був справжнім патріотом, сильним і відданим воїном, добрим другом, люблячим сином. Володимир до останнього подиху захищав Україну і віддав за її свободу й незалежність найдорожче — своє життя.

“Десятого червня з ним прийшли попрощатися його побратими, командири й підлеглі, друзі та колеги, сотні небайдужих українців. Це болюча втрата для нас усіх.

Щирі співчуття рідним і близьким Володимира. Ваш біль — наш спільний біль. Ми схиляємо голови у скорботі разом із вами.

Ми втратили надійного побратима і мужнього захисника. Але ми не втратили сили, волі й рішучості продовжувати боротьбу. У справедливій війні ми дамо гідну відсіч ворогу. Ми помстимося окупантам — за кожного загиблого, за кожну сльозу, за кожне зруйноване життя. І перемога буде за нами”, – йдеться у дописі.