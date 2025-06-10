“Національна безпека” – престижний фах для абітурієнтів, які хочуть здобувати освіту в Івано-Франківську

Сучасна Україна вже понад 10 років постійно перебуває в режимі ескалацій та прихованих загроз. Перш за все від північно-східного сусіда, який усілякими способами намагається посягнути на Державний суверенітет, не гребуючи при цьому і відкритою збройною агресією, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Національна безпека

Такі виклики вимагають від Української Держави відповідного реагування та чітких дій. Наразі вже кілька вітчизняних університетів запроваджують у себе освітню програму “Національна безпека”, де готуватимуть фахівців відповідної кваліфікації. Для пересічних абітурієнтів постає питання щодо вибору майбутньої спеціальності, яка б була престижною та затребованою на сучасному ринку праці.

Про що саме ця освітня спеціальність, яких фахівців тут готують, які дисципліни вони вивчають та хто викладає на відповідній кафедрі у Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу розповідає професор, доцент кафедри публічного управління та адміністрування Василь Остап’як.

Василь Остап’як

Пане Василю, сьогодні багато хто говорить про те, що війни за енергетичні ресурси тривають уже понад століття. Наскільки правдивим є це твердження?

-Абсолютно. Таке твердження є не просто правдивим, воно відображає фундаментальну істину історії людства. Вся історія людства, якщо розглядати її крізь призму розвитку цивілізації, нерозривно пов’язана з боротьбою за контроль над джерелами енергії. На початкових етапах це була примітивна, але життєво необхідна енергія вогню, яка забезпечувала тепло, захист і приготування їжі. Згодом людство освоїло енергію води для млинів і транспортування, потім — енергію вітру. Однак зі стрімким розвитком промисловості та технологій, особливо в останні два століття, акцент змістився на викопні види палива: вугілля, нафту, природний газ. Контроль над родовищами цих ресурсів, а також над критично важливими маршрутами їх транспортування, такими як трубопроводи, морські шляхи та термінали, безпоповоротно перетворився на ключовий інструмент геополітичного впливу. Хто володіє цими важелями, той фактично має можливість диктувати умови світовій політиці, впливати на економічний розвиток держав і формувати архітектуру міжнародних відносин. Це не просто економічний чинник; це інструмент суверенітету, безпеки та домінування на світовій арені.

А можна сказати, що сучасні війни — це здебільшого війни за енергію?

-Саме так, це цілком справедливе твердження. Хоча форми конфліктів постійно еволюціонують, енергетичні війни є постійною, незмінною складовою сучасної геополітики. Вони просто трансформуються, набуваючи різних обрисів — від відкритих «гарячих» військових дій до прихованих «холодних» конфронтацій та складних «гібридних» стратегій, що поєднують у собі економічний тиск, кібератаки, інформаційні кампанії та проксі-конфлікти.

Важливо розуміти, що боротьба ведеться не лише за самі фізичні ресурси, тобто родовища нафти чи газу. Вона включає в себе й боротьбу за передові технології їх видобутку, переробки, транспортування та ефективного використання. Країни, що володіють доступом до інноваційних технологій, отримують значну перевагу, знижуючи собівартість, підвищуючи ефективність і забезпечуючи екологічну безпеку. Ця комплексна взаємодія ресурсів, технологій і геостратегії сформувала новий вимір міжнародних відносин, який ми називаємо геополітикою. Саме геополітика сьогодні визначає темп, характер і напрямок розвитку сучасної цивілізації, її здатності до процвітання або занурення в конфлікти.

Враховуючи все вищесказане про значення енергетичної безпеки, як ви дивитеся на ідею створення нової спеціальності, К3 “Національна безпека”, на базі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу? Наскільки це актуально та важливо для України, особливо з огляду на її геополітичне становище та виклики в енергетичній сфері?

– Ідея створення спеціальності “Національна безпека” (К3) на базі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (ІФНТУНГ) є не просто актуальною, а життєво необхідною для України, особливо в нинішніх геополітичних реаліях. Якщо ми говоримо про енергетичні війни як про постійний чинник світової політики, то забезпечення національної безпеки безпосередньо пов’язане з енергетичною безпекою держави. ІФНТУНГ, як провідний технічний університет у галузі нафти і газу, вже має унікальну експертизу та матеріально-технічну базу для підготовки фахівців у сфері енергетики.

Розширення цього профілю до “Національної безпеки”, з акцентом на енергетичний вимір, дозволить створити синергію між технічними знаннями та стратегічним мисленням. Це дозволить готувати фахівців, які не лише розуміються на інженерних аспектах видобутку, транспортування та переробки енергоносіїв, а й здатні аналізувати геополітичні ризики, розробляти стратегії диверсифікації енергоресурсів, протидіяти гібридним загрозам в енергетичній сфері та забезпечувати кіберзахист критичної інфраструктури. З огляду на триваючу агресію та постійні спроби росії використовувати енергетичний шантаж як зброю проти України та Європи, наявність висококваліфікованих кадрів, які розуміють ці механізми, є ключовою. Вони зможуть розробляти ефективні політики, впроваджувати інноваційні рішення для підвищення енергетичної незалежності, а також брати участь у міжнародному співробітництві з метою зміцнення регіональної та глобальної енергетичної безпеки.

Такий крок підкреслить стратегічне значення ІФНТУНГ як центру підготовки не лише технічних, а й безпекових еліт, що є невід’ємною частиною архітектури сильної та суверенної України.

А хто є розробником та головою робочої групи зі створення спеціальності “Національна безпека” в ІФНТУНГ, і який викладацький склад планується залучити до роботи на кафедрі?

-Ідейним розробником та головою робочої групи зі створення спеціальності “Національна безпека” є Дзвінчук Дмитро Іванович. З 2008 року є професором кафедри публічного управління та адміністрування, а також директором Інституту гуманітарної підготовки та державного управління Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Щодо викладацького складу, то на кафедрі залучено до роботи працівників спеціальних служб. Серед них працівники у званні полковника та генерал-майор, які є висококваліфікованими фахівцями у сфері національної безпеки. Їхній практичний досвід та знання стануть безцінним активом для підготовки майбутніх фахівців, забезпечуючи зв’язок теоретичних знань з реальними викликами та потребами держави. Такий підхід дозволив створити унікальну освітню платформу, яка поєднує академічну глибину з практичною спрямованістю.

Де зможуть працювати фахівці з національної безпеки, які отримають освіту в ІФНТУНГ, і наскільки затребуваною буде ця професія на ринку праці?

-Фахівці з національної безпеки, підготовлені нашим університетом, матимуть дуже широкий спектр можливостей для працевлаштування, адже ця професія є надзвичайно престижною і затребуваною як у приватному, так і в державному секторі.

Вони зможуть знайти роботу в:

Органах державної влади: Міністерства, відомства, аналітичні центри, які займаються розробкою та реалізацією політики в галузі національної безпеки, зокрема енергетичної, інформаційної, кібербезпеки.

Міністерства, відомства, аналітичні центри, які займаються розробкою та реалізацією політики в галузі національної безпеки, зокрема енергетичної, інформаційної, кібербезпеки. Правоохоронних органах та спецслужбах: Служба безпеки України, Національна поліція, Служба зовнішньої розвідки та інші структури, де потрібні глибокі знання для аналізу загроз, протидії злочинності та захисту державних інтересів.

Служба безпеки України, Національна поліція, Служба зовнішньої розвідки та інші структури, де потрібні глибокі знання для аналізу загроз, протидії злочинності та захисту державних інтересів. Приватних структурах: Великі корпорації і малі підприємства, особливо в енергетичному секторі, ІТ-компанії, банки, промислові підприємства, які потребують фахівців для забезпечення корпоративної безпеки, захисту критичної інфраструктури, управління ризиками та кіберзахисту.

З огляду на поточну геополітичну ситуацію та постійні виклики у сфері національної безпеки, попит на таких спеціалістів буде лише зростати. Це одна з тих професій, де працедавці готові платити високі зарплати, адже кваліфіковані кадри здатні захистити активи, інформацію та репутацію як державних установ, так і приватних компаній від значних збитків. Інвестиції в освіту у сфері національної безпеки — це інвестиції у стабільне та фінансово успішне майбутнє.