Один з найдовших рейсів: “Укрзалізниця” призначає новий поїзд Івано-Франківськ – Краматорськ

“Укрзалізниця” призначає новий поїзд №228/227 Івано-Франківськ — Краматорськ.
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Про це повідомляє пресслужба компанії.
Йдеться, що перші рейси будуть:
– з Івано-Франківська — з 29 червня та далі через день;
– з Краматорська — з 30 червня та далі через день;
Розклад поїзда:
Відправлення з Івано-Франківська — 21:52, прибуття до Слов’янська — 18:05 наступного дня, до Краматорська — 18:28.
Відправлення з Краматорська — 19:20, зі Слов’янська — 19:40, прибуття до Івано-Франківська — 16:45 наступного дня.
Поїзд курсуватиме через: Львів, Київ, Гребінку, Лубни, Миргород, Полтаву, Берестин, Лозову, Близнюки, Барвінкове та Слов’янськ.
У складі поїзда курсуватимуть плацкартні, купейні вагони та вагони СВ.
“Маршрут поїзда охоплюватиме 9 областей України, а його протяжність становитиме 1358 км. Це буде один із найдовших рейсів сучасної Укрзалізниці, який прокладає шлях через усю країну — від Прикарпаття до Донбасу”, – повідомляє УЗ.
Продаж квитків стартуватиме за 20 діб до дати відправлення поїзда одночасно в мобільному застосунку, на сайті booking.uz.gov.ua та в касах вокзалів.