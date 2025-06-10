Трьох захисників з Івано-Франківщини звільнили з російського полону

Вчора відбувся перший етап обміну полоненими в рамках домовленостей у Стамбулі. Додому повертається перша група звільнених військовослужбовців віком до 25 років.
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Серед звільнених захисників троє прикарпатців, пише Правда.іф з посиланням на Світлану Онищук.
“Вітаємо вдома: Володимира Бойчука і Сергія Карапота з Івано-Франківського району, Михайла Миндюка – з Калуського району. Хай кожна родина дочекається рідних!” – йдеться у дописі.
Це лише перша частина масштабного обміну, який триватиме в межах досягнутих домовленостей.
Цей обмін стосується окремих категорій військовополонених, зокрема важкопоранених та тяжкохворих бранців.