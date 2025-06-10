Трьох захисників з Івано-Франківщини звільнили з російського полону

Вчора відбувся перший етап обміну полоненими в рамках домовленостей у Стамбулі. Додому повертається перша група звільнених військовослужбовців віком до 25 років.

Серед звільнених захисників троє прикарпатців, пише Правда.іф з посиланням на Світлану Онищук.

“Вітаємо вдома: Володимира Бойчука і Сергія Карапота з Івано-Франківського району, Михайла Миндюка – з Калуського району. Хай кожна родина дочекається рідних!” – йдеться у дописі.

Це лише перша частина масштабного обміну, який триватиме в межах досягнутих домовленостей.

Цей обмін стосується окремих категорій військовополонених, зокрема важкопоранених та тяжкохворих бранців.