Україна провела 66-й обмін полоненими. ФОТО

Сьогодні, 9 червня, відбувся перший етап обміну в рамках домовленостей у Стамбулі. Додому повертається перша група звільнених військовослужбовців віком до 25 років.

Повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Це результат наполегливої роботи Президента України, переговорної команди та Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Серед звільнених сьогодні – представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Сил ТрО, Повітряних Сил, Десантно-штурмових військ, Прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту. Усі визволені – представники рядового та сержантського складу.

Серед визволених Захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі більше 3 років.

Це лише перша частина масштабного обміну, який триватиме в межах досягнутих домовленостей.

Цей обмін стосується окремих категорій військовополонених, зокрема віком до 25 років, важкопоранених та тяжкохворих бранців.

Також триває робота над репатріацією тіл загиблих під час захисту Батьківщини українських військових.

Повернуті оборонці будуть забезпечені всім необхідним. Їм відновлять документи, виплатять належне грошове забезпечення за весь час у неволі, одноразову допомогу. Також вони пройдуть курс медичної реабілітації.

66-й обмін полоненими триває. З міркувань безпеки операції остаточні цифри звільнених будуть оприлюднені після завершення обмінного процесу.

Україна послідовно працює над реалізацією формули обміну “всіх на всіх” в усіх категоріях.