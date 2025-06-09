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На Івано-Франківщині військовий медик з Черкащини одружився зі своєю обраницею
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Івано-Франківщині військовий медик з Черкащини одружився зі своєю обраницею

Автор: Олег Мамчур
09/06/2025 15:12
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На Івано-Франківщині військовий медик з Черкащини одружився зі своєю обраницею Людмилою. Чоловік служить у медпункті зенітно-кулеметного батальйону, який захищає небо над Прикарпаттям від атак російських дронів та ракет.

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Про це на Facebook-сторінці повідомив заступник голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Віталій Ільчишин.

Валентин понад рік служить на Івано-Франківщині. Його наречена Людмила — цивільна, працювала аудиторкою в Києві.

“Попри проблеми зі здоров’ям, Валентин не покидає побратимів і продовжує цілодобово виконувати свій обов’язок. Їхня історія кохання почалася шість років тому — і саме Прикарпаття стало місцем, яке надихнуло їх нарешті зробити цей важливий крок”, — йдеться у дописі.

За батька Валентина на його весіллі з Людмилою був командир зенітно-кулеметного батальйону Олександр Івашина.