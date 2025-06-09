Сама вибралася з-під завалів й почала відкопувати рідних: героїчна історія 13-річної Аріни з Сум

30 січня 2025 року російський “Шахед” влучив у багатоквартирний будинок у Сумах. У МВС розповіли, як 13-річна Аріна Журба, попри біль, допомагала врятувати свою родину.

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Про це повідомляє 24 Канал з посиланням відео з циклу “Діти-герої”.

Що відомо про героїчний вчинок Аріни Журби

Так, 13-річна Аріна Журба разом з батьком та братом проживала на 6 поверху будинку, в яких влучив російський дрон. У момент удару дівчинка перебувала у своїй кімнаті, а брат був у вітальні, а тато спав в іншій спальні.

19 годин тривала рятувальна операція. Маленька Аріна боролася. Вона самостійно вибралася з-під завалів і, попри біль, почала відкопувати тата і старшого брата Дениса. І їй це вдалося,

– розповіли у міністерстві.

Аріна одразу ж допомогла батькові прийти до тями, але брат Денис був затиснутий важкими плитами, які було не під силу зрушити. Його вдалося витягнути лише після прибуття рятувальників. Проте, на жаль, Денис помер 2 лютого від отриманих поранень.

Нині Аріна з татом і мамою живе в новому домі, неподалік від зруйнованого.

Аріна отримала відзнаку “Діти-герої 2025”: дивіться відео: