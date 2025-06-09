Силові кабелі є ключовим елементом будь-якої електричної системи, забезпечуючи надійну передачу та розподіл електроенергії. Продукція торгової марки EUROPAN CABLE, що виготовляється Київським кабельним заводом «ЄВРОПАН», вирізняється високою якістю, відповідністю міжнародним стандартам і широким асортиментом. У цій статті ми розглянемо основні типи силових кабелів EUROPAN CABLE, їхні характеристики, сфери застосування та можливості придбання через інтернет-магазин KaratLTD.com.ua.
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Чому обирають EUROPAN CABLE?
EUROPAN CABLE – це бренд, який завоював довіру завдяки суворим стандартам якості. Уся продукція проходить добровільну сертифікацію в державних органах України, що підтверджується сертифікатами відповідності ГОСТ і ДСТУ. Завод «ЄВРОПАН» приділяє особливу увагу контролю якості, що забезпечує надійність і довговічність кабелів. Гарантійний термін експлуатації варіюється від 6 місяців до 5 років залежно від типу кабелю, а діапазон робочих температур становить від -40°C до +80°C, що дозволяє використовувати продукцію в різних кліматичних умовах.
Силові кабелі EUROPAN CABLE застосовуються в промислових, комерційних і побутових об’єктах. Вони підходять для стаціонарного та нестаціонарного прокладання, а також для використання в складних умовах, таких як вологі приміщення, кабельні тунелі чи ґрунт. Широкий вибір типів і перерізів жил дозволяє підібрати оптимальне рішення для будь-яких потреб.
Основні розновиди силових кабелів EUROPAN CABLE
EUROPAN CABLE пропонує різноманітні типи силових кабелів, які відрізняються за матеріалом провідників, ізоляцією, конструкцією та призначенням. Розглянемо найпопулярніші моделі:
1. Кабелі ВВГ та ВВГнг
Кабель ВВГ – це мідний силовий кабель із полівінілхлоридною (ПВХ) ізоляцією та оболонкою. Він призначений для передачі електроенергії в стаціонарних установках на номінальну напругу 0,66 або 1 кВ. ВВГ характеризується високою стійкістю до механічних пошкоджень і агресивних середовищ, що робить його ідеальним для прокладання в будівлях, кабельних лотках і трубах.
Модифікація ВВГнг (негорючий) має оболонку з пониженим виділенням диму та газу, що підвищує безпеку при пожежах. Наприклад, кабель ВВГнг-0,66 3х2,5 або ВВГнгд (ПВ3)-3х16 1,0 кВ підходить для об’єктів із підвищеними вимогами до пожежної безпеки.
2. Кабелі АВВГ та АВВГнг
Кабель АВВГ – це алюмінієвий аналог ВВГ із ПВХ-ізоляцією. Завдяки алюмінієвим жилам він легший і дешевший, але має нижчу провідність порівняно з мідними кабелями. АВВГ використовується для стаціонарного прокладання в мережах із напругою до 1 кВ. Наприклад, кабель АВВГ-0,66 4х16 або АВВГнг 4х95 підходить для промислових і побутових електромереж.
Модифікація АВВГнг має негорючу оболонку, що робить її безпечною для використання в місцях із високими вимогами до протипожежного захисту.
3. Броньовані кабелі АВБбШв та ВБбШв
Ці кабелі мають додатковий захист у вигляді сталевої броні, що робить їх стійкими до механічних пошкоджень. Вони ідеально підходять для прокладання в ґрунті, траншеях або в умовах, де можливі фізичні навантаження. АВБбШв – це алюмінієвий кабель, а ВБбШв – мідний. Наприклад, броньований кабель ВБбШвнг-0,66 2х1,5 використовується для підключення обладнання в промислових об’єктах.
4. Гнучкі силові кабелі КГТП, H07RN-F
Гнучкі кабелі, такі як КГТП 3х6,0+1х4,0 або H07RN-F 1×1,5, призначені для підключення пересувних механізмів (крани, зварювальні апарати, тельфери) до електромереж із напругою до 660 В. Вони мають гумову ізоляцію, що забезпечує гнучкість і стійкість до перегинів (до 30 000 циклів). Такі кабелі використовуються в будівництві, промисловості та сільському господарстві.
5. Безгалогенні кабелі (N)HXH-FE та АПвПГ
Безгалогенні кабелі, такі як (N)HXH FE180/E30 2х1,5, не містять хлору чи брому, що зменшує виділення токсичних газів під час горіння. Вони застосовуються в об’єктах із високими вимогами до безпеки, таких як школи, лікарні, метро чи аеропорти. АПвПГ – це кабель із алюмінієвими жилами та ізоляцією зі зшитого поліетилену, який використовується в стаціонарних установках із напругою 1 кВ.
6. Вогнестійкі кабелі
Вогнестійкі кабелі, наприклад (N)HXH FE180/E30, зберігають працездатність під час пожежі, що критично важливо для систем аварійного живлення. Вони мають ізоляцію з керамічного силіконового каучуку та безгалогенну оболонку.
Як вибрати силовий кабель?
Вибір кабелю залежить від кількох факторів:
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Тип провідника: Мідь (ВВГ, ВБбШв) має кращу провідність, але алюміній (АВВГ, АВБбШв) дешевший.
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Умови експлуатації: Для вологих приміщень або ґрунту обирайте броньовані чи безгалогенні кабелі.
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Навантаження: Переріз жил (від 0,5 до 95 мм²) визначає максимальну потужність.
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Вимоги до безпеки: Для об’єктів із високими протипожежними вимогами підходять кабелі з позначкою «нг» або безгалогенні.
Де купити силові кабелі EUROPAN CABLE?
Інтернет-магазин KaratLTD.com.ua – офіційний дистриб’ютор EUROPAN CABLE, який пропонує широкий асортимент кабельно-провідникової продукції за конкурентними цінами. Компанія «Карат ЛТД» працює на ринку електротехніки понад 20 років і співпрацює з великими торговими мережами та промисловими підприємствами, такими як ЦУМ, Globus, VARUS і NOVUS.
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Консультації: Кваліфіковані менеджери допоможуть підібрати кабель для ваших потреб.
Висновок
Силові кабелі EUROPAN CABLE – це надійне рішення для електромонтажних робіт у будь-яких умовах. Завдяки різноманітності типів (ВВГ, АВВГ, КГТП, безгалогенні та ін.) і високій якості, вони відповідають потребам як побутових, так і промислових об’єктів. Інтернет-магазин KaratLTD.com.ua забезпечує зручну покупку з доставкою по Україні, вигідними цінами та професійною підтримкою. Обирайте EUROPAN CABLE на KaratLTD.com.ua – і ваша електромережа буде працювати бездоганно!
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