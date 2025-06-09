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У Карпатах 14-річний підліток зі Львова знепритомнів під час походу на Говерлу, — ДСНС
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Карпатах 14-річний підліток зі Львова знепритомнів під час походу на Говерлу, — ДСНС

Автор: Олег Мамчур
09/06/2025 14:09
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8 червня 2025 року під час походу на Говерлу 14-річний підліток зі Львова втратив свідомість. Рятувальники передали хлопця медикам.

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Про це інформують на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.

До чергового рятувальника гірської пошуково-рятувальної групи звернувся батько хлопця. Він пояснив, що його син знепритомнів біля “синього” маршруту на шляху до вершини Говерли.

На місце події прибули надзвичайники з Ворохти. На той момент неповнолітній прийшов до тями.

Рятувальники знесли хлопця до урочища “Заросляк” та передали працівникам екстреної медичної допомоги.

Як підготуватися до туристичних походів:

  • перед тим, як вирушити в гори чи до лісу, потрібно вивчити карту місцевості або взяти провідника;
  • важливо подбати про повний заряд мобільного телефону;
  • подбати про відповідний одяг та спорядження;
  • не одягати непримітний сіро-зелений або чорний одяг, віддати перевагу яскравим кольорам. Так заблукалого легше помітити під час пошуку. Добре, якщо на одязі будуть смужки, що відбивають світло;
  • користуватися застосунком “Порятунок у горах”.