У Карпатах 14-річний підліток зі Львова знепритомнів під час походу на Говерлу, — ДСНС

8 червня 2025 року під час походу на Говерлу 14-річний підліток зі Львова втратив свідомість. Рятувальники передали хлопця медикам.
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Про це інформують на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.
До чергового рятувальника гірської пошуково-рятувальної групи звернувся батько хлопця. Він пояснив, що його син знепритомнів біля “синього” маршруту на шляху до вершини Говерли.
На місце події прибули надзвичайники з Ворохти. На той момент неповнолітній прийшов до тями.
Рятувальники знесли хлопця до урочища “Заросляк” та передали працівникам екстреної медичної допомоги.
Як підготуватися до туристичних походів:
- перед тим, як вирушити в гори чи до лісу, потрібно вивчити карту місцевості або взяти провідника;
- важливо подбати про повний заряд мобільного телефону;
- подбати про відповідний одяг та спорядження;
- не одягати непримітний сіро-зелений або чорний одяг, віддати перевагу яскравим кольорам. Так заблукалого легше помітити під час пошуку. Добре, якщо на одязі будуть смужки, що відбивають світло;
- користуватися застосунком “Порятунок у горах”.