У Карпатах 14-річний підліток зі Львова знепритомнів під час походу на Говерлу, — ДСНС

8 червня 2025 року під час походу на Говерлу 14-річний підліток зі Львова втратив свідомість. Рятувальники передали хлопця медикам.

Про це інформують на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.

До чергового рятувальника гірської пошуково-рятувальної групи звернувся батько хлопця. Він пояснив, що його син знепритомнів біля “синього” маршруту на шляху до вершини Говерли.

На місце події прибули надзвичайники з Ворохти. На той момент неповнолітній прийшов до тями.

Рятувальники знесли хлопця до урочища “Заросляк” та передали працівникам екстреної медичної допомоги.

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