“Не лайка, а спосіб висловити правду”, — мер Калуша підтримав Іздрика

В інформаційному просторі з’явилася інформація про те, що у Дрогобицькому осередку Національної спілки журналістів України закликали засудити поета Юрія Іздрика як «ворожого елемента» і позбавити його Шевченківської премії через нецензурну лексику в його віршах.
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Про це повідомив міський голова Калуша Андрій Найда, пише Фіртка.
“Я із величезною повагою ставлюся до міського голови Дрогобича — Тараса Кучми і до всієї дрогобицької громади. Але не можу стояти осторонь ситуації, що склалася. Юрій Іздрик — калушанин, Почесний громадянин Калуської громади, а його твори сьогодні — на полицях, а головне — на устах та в серцях тисяч українців. Поет цілком заслужено здобув Шевченківську премію, і свідченням цього насамперед є люди, які цитують автора, які знаходять у його творах себе”, — каже Найда.
Посадовець підкреслює, Юрій Іздрик — один із найсильніших сучасних українських поетів.
“Так, у його творах присутня нецензурна лексика. Але не забуваймо про свободу слова. Його мова — не лайка, а спосіб правдивого висловлення. Правдивого! Невже кожен, хто пише чи творить будь-яке інше мистецтво, повинен слідувати очікуваному шаблону? Як на мене, то це — однозначно крок назад! Шаблонні методичні рекомендації, які глибоко осіли всередині суспільства, створюють бар’єр до прийняття сучасного мистецтва — в цьому випадку сучасної поезії, яка написана не за канонами «так правильно», а за каноном «чесно»”, — наголошує Найда.
Мер зазначає, українці віками борються за свободу слова, за правду та істину.
“І дуже парадоксально, що знаходяться ті, які прагнуть карати за свободу висловлення. Це — сумно… Свобода мистецтва — ключова ознака зрілого суспільства. І саме тому я підтримую Юрія Іздрика — справжнього та чесного у своїх поетичних висловлюваннях. Без прикрас. А так, як воно є!”, — підкреслює Андрій Найда.