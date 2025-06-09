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У Франківську цьогоріч до школи підуть понад 2 470 першокласників
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську цьогоріч до школи підуть понад 2 470 першокласників

Автор: Олег Мамчур
09/06/2025 13:05
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Уже повністю набрали перші класи у школі №9 та №26, ліцеях №5 та №23.

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Про це розповіла директорка департаменту освіти і науки міської ради Вікторія Дротянко в етері радіо “Західний Полюс”, пише Фіртка.

«Загалом очікуємо близько 2 479 першокласників цього року», — повідомила посадовиця.

Також з 15 червня розпочнеться добір на вільні місця у школах, де ще залишилися вакантні позиції.

Водночас каже посадовиця, до 13 червня у деяких школах працюють короткотривалі табори для учнів молодших класів — з екскурсіями, походами в кіно, театр тощо. Крім того, батькам пропонують табори при позашкільних закладах, які охоплюють майже 13 тисяч дітей.

У червні працюють вісім закладів, серед них — Центр патріотичного виховання, КУТ, Центр освітніх інновацій, дитячі спортивні школи та екологічна станція.

У липні та серпні працюватимуть по кілька закладів відповідно до графіка, зважаючи на відпустки педагогів.

«Відвідування безкоштовне. Просто потрібно зареєструватися на сайті обраного закладу, і вчитель сформує групу», — пояснила директорка департаменту.

Діти можуть відвідувати гуртки різного спрямування — від музики й мистецтва до спорту та STEM-освіти.