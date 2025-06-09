На Прикарпатті взяли під варту організаторів чотирьох нарколабораторій

Розслідуванням встановлено, що обвинувачені з липня 2024 року організували та утримували чотири нарколабораторії на території Калуського району, де незаконно виготовляли для збуту наркотичні засоби.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це інформує пресслужба прокуратури.

Організатор — 49-річний місцевий житель, який залучив до масштабного наркобізнесу ще трьох своїх знайомих віком 40, 45 і 52 роки. Спільники незаконно сіяли та вирощували нарковмісні рослини конопель й виготовляли з метою збуту наркотичний засіб — канабіс. Вони забезпечили всі необхідні умови для культивації та переробки наркотичних рослин.

У лютому 2025 року правоохоронці провели у підозрюваних 17 обшуків, під час яких виявлено докази протиправної діяльності. Вилучено 25 кг канабісу, вартість якого на «чорному ринку» складає понад 16 млн гривень.

Також було вилучено рослини конопель, іноземну та національну валюту, банківські картки, п’ять транспортних засобів вартістю майже 1,5 млн гривень.

За клопотанням прокурорів суд наклав арешт на вказані автомобілі, а також на нерухомість вартістю понад 10 млн гривень та понад пів мільйона гривень.

Всім учасникам організованої злочинної групи обрано запобіжний захід — тримання під вартою без права на внесення застави.

Їм інкриміновано незаконне виготовлення, перевезення та зберігання наркотичних засобів з метою збуту, вчинені організованою групою, в особливо великих розмірах, а також незаконний посів та незаконне вирощування конопель, організацію та утримання місць для незаконного виготовлення наркотичних засобів (ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 310, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 Кримінального кодексу України).