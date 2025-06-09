Відійшов у вічність священнослужитель з Івано-Франківщини о. Володимир Тарас

На 51-му році життя упокоївся у Бозі о. Володимир Тарас, священнослужитель Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ.
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Повідомляє Івано-Франківська Архієпархія УГКЦ, передає Правда.іф.
Розпорядок заупокійних богослужінь:
Понеділок, 9 червня, 18:00 год. — Чин священничого парастасу.
Вівторок, 10 червня, 11:00 год. — Чин священничого похорону.
Заупокійні моління відбудуться у храмі Успіння Пресвятої Богородиці селі Верхній Струтинь, Рожнятівського протопресвітеріату. Поховають священнослужителя на кладовищі селі Верхній Струтинь.
“Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський Владика Володимир Війтишин, Єпископ-помічник Івано-Франківської Архієпархії Владика Микола Семенишин та Архієпархіальне управління висловлюють найщиріші слова співчуття та підтримки родині покійного”, – йдеться у дописі.