Відійшов у вічність священнослужитель з Івано-Франківщини о. Володимир Тарас

На 51-му році життя упокоївся у Бозі о. Володимир Тарас, священнослужитель Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ.

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Повідомляє Івано-Франківська Архієпархія УГКЦ, передає Правда.іф.

Розпорядок заупокійних богослужінь:

Понеділок, 9 червня, 18:00 год. — Чин священничого парастасу.

Вівторок, 10 червня, 11:00 год. — Чин священничого похорону.

Заупокійні моління відбудуться у храмі Успіння Пресвятої Богородиці селі Верхній Струтинь, Рожнятівського протопресвітеріату. Поховають священнослужителя на кладовищі селі Верхній Струтинь.