Мешканцю Івано-Франківська пересадили серце у Києві

“Я можу дихати”, — такі перші слова після трансплантації серця промовив пацієнт Іван з Івано-Франківська.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Національного наукового центру хірургії та трансплантології імені Шалімова.

Іван все життя пропрацював водієм. Після важкої дорожньо-транспортної пригоди та чотирьох інфарктів його серце потребувало заміни. На операцію чоловік очікував два роки.

“Пацієнта знаю з 2022 року. Доволі не простий на той час був пацієнт.

Він вже тоді переніс декілька інфарктів. І вже тоді розумів, що можна допомогти трансплантацією серця”, — розповідає лікар центру.