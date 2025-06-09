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Мешканцю Івано-Франківська пересадили серце у Києві
Диван на коліщатках в темній вітальні

Мешканцю Івано-Франківська пересадили серце у Києві

Автор: Олег Мамчур
09/06/2025 11:59
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“Я можу дихати”, — такі перші слова після трансплантації серця промовив пацієнт Іван з Івано-Франківська. 

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Про це повідомили на Facebook-сторінці Національного наукового центру хірургії та трансплантології імені Шалімова.

Іван все життя пропрацював водієм. Після важкої дорожньо-транспортної пригоди та чотирьох інфарктів його серце потребувало заміни. На операцію чоловік очікував два роки.

“Пацієнта знаю з 2022 року. Доволі не простий на той час був пацієнт.

Він вже тоді переніс декілька інфарктів. І вже тоді розумів, що можна допомогти трансплантацією серця”, — розповідає лікар центру.

Операцію провели кардіохірурги в середині травня.

“Сьогодні в Україні вже успішно пересаджують нирки, печінку, серце, легені, підшлункову залозу.

Нам є чим пишатись та водночас є до чого прагнути – переймати та впроваджувати досвід європейських та американських колег, які завдяки трансплантації щороку рятують не тисячі, а мільйони людей”, — йдеться у дописі.