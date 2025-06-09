На Прикарпатті внаслідок негоди 21 населений пункт залишився без світла

Через нічну грозу та сильний вітер, на Прикарпатті зафіксували аварійні вимкнення.

Про це повідомили в Прикарпаттяобленерго, інформує Правда.

Станом на 09:30 по лініях 6-10 кВ знеструмлено 12 населених пунктів частково та 9 – повністю.

Найбільше звернень зареєстровано на Калущині, Рогатинщині, в Галицькій та Тлумацькій громадах. Фіксуються також звернення по 0,4 кВ.

“До кінця дня сьогодні по Івано-Франківську та області зберігаються пориви північно-західного вітру 15-20 м/с. Це означає, що можуть бути нові знеструмлення. У разі вимкнень подавайте заявку через Viber-бот АТ «Прикарпаттяобленерго» або через кнопку «Вимкнення» на сайті компанії”, — йдеься у дописі.

Нагадаємо, увечері 8 червня в Івано-Франківській області різко погіршилися погодні умови — у кількох районах області вирували сильні пориви вітру, що спричинили падіння дерев, пошкодження покрівель та автомобіля.