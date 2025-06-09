Серверне обладнання б/в в Україні

Створення надійної, відмовостійкої та безпечної ІТ-інфраструктури за допомогою нового обладнання потребує значних інвестицій. Оренда віртуальних серверів також має дуже високі ціни, не кожна компанія може дозволити собі такі щомісячні витрати. То як же отримати власне серверне обладнання і при цьому заощадити? Раціональним вибором є придбання якісного обладнання б/в. Цей варіант має вагомі переваги, хоча існують і ризики. Проте обізнаність в певних нюансах допоможе зробити дійсно правильний вибір.

Чи варто вибирати серверне обладнання б/в?

Приймають рішення купити бу сервер в Україні не лише стартапи та малі бізнеси, але й великі компанії. Адже за правильного вибору постачальника ця можливість надає наступні переваги:

Якість. Серверне обладнання провідних виробників HP, Dell, Lenovo є сертифікованим, відповідає високим стандартам якості та розраховане на довговічну експлуатацію. Економічна доцільність. Оскільки великі американські та європейські компанії проводять регулярну заміну свого обладнання, на ринку серверів б/в доступні моделі з досить невеликим терміном попередньої експлуатації. Ці кілька років не впливають на продуктивність обладнання. До того ж, якщо компанія-постачальник добросовісно виконує свої зобов’язання, замовник отримує такий же ефективний результат, що й при придбанні нового сервера, але за ціною в рази нижчою. Надійність. Не дивлячись на те, що серверне обладнання б/в вже було в експлуатації, воно є надійнішим, ніж нове. Тому що виключає ймовірність браку та некоректної роботи. Також надійні компанії-постачальники перед відправкою до замовника додатково тестують кожний пристрій та перевіряють на максимальне навантаження. Гарантії. Надійні постачальники надають гарантію на серверне обладнання б/в від 12 місяців. Тобто навіть у разі виникнення несправностей компанія візьме на себе всі витрати на ремонт чи заміну обладнання. Широкий асортимент. На ринку серверів б/у доступні моделі різних виробників, поколінь та конфігурацій, включно з тим, що вже зняті з виробництва, але мають попит через сукупність високих експлуатаційних характеристик. Це розширює можливості вибору, дозволяючи знайти вдалий варіант відповідно до вимог потужності, масштабування, енергоефективності, зручності керування та обслуговування. Оперативні рішення. Обладнання б/в зазвичай доставляється з Європи та США. Це часто впливає на термін очікування постачання. Проте досвідчені компанії пропонують сервери, які вже є в наявності. Вони повністю беруть на себе доставку обладнання в Україну, пропонуючи готові рішення для бізнесу без додаткових доплат. Експертна консультація. Професійні компанії, які спеціалізуються на продажу б/в серверів, надають консультації стосовно вибору, налаштувань та експлуатації обладнання. Це дає змогу знайти дійсно відмінне рішення для бізнесу з урахуванням конкретних вимог, а також в разі виникнення питань дозволяє розраховувати на технічну підтримку.

Єдиний ризик при покупці сервера б/в – це натрапити на недобросовісного постачальника, тому варто перевірити досвід та репутацію компанії, наскільки професійним є її підхід, а також чи надає вона технічну підтримку та гарантії на обладнання.

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