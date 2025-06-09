В ДТП на Івано-Франківщині загинула малолітня дитина, ще троє осіб травмовано. ФОТО

Поліція Прикарпаття затримала нетверезого керманича, який спричинив смертельну аварію.

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Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф.

Дорожньо-транспортна пригода, в якій одна дитина загинула, ще двоє малолітніх дітей та пасажир травмувалися, сталася у Ямницькій ТГ. Нетверезого водія слідчі затримали у процесуальному порядку та помісти до ізолятора тимчасового тримання. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

8 червня близько 17:57 до поліції надійшло повідомлення про ДТП в селі Ямниця.

“Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події встановлено, що 36-річний мешканець Ямницької ТГ, керуючи автомобілем «Opel Vectra», не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку, не впорався із керуванням та заїхав у відбійник. Внаслідок аварії 9-річна пасажирка від отриманих травм загинула на місці події, ще двоє дітей, 2015 та 2012 років народження та 40-річний пасажир з травмами доставлені до лікувального закладу”, – йдеться у дописі.

Керманича перевірено на стан сп’яніння.

Результат – позитивний – 2.08 проміле.

Його слідчі затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.

Наразі вирішується питання повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

Поліція Прикарпаття звертається до водіїв! Неухильно дотримуйтесь Правил дорожнього руху, обирайте швидкість та дистанцію, що дозволять вчасно зреагувати на зміну дорожніх обставин. У жодному разі не сідайте за кермо транспортного засобу у стані алкогольного сп’яніння.