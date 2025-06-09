Сили оборони уразили російські літаки на аеродромі «Саваслейка», – Генштаб

У ніч на 9 червня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ завдали удару по аеродрому «Саваслейка» у Нижегородській області рф.
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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Як відомо, російський агресор використовує аеродром «Саваслейка» для ударів по території України.
З цього військового об’єкта регулярно злітають винищувачі МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет «Кинджал».
За попередніми даними, внаслідок атаки було уражено два літаки ворога (ймовірно, МіГ-31 та Су-30/34). Результати бойової роботи уточнюються.