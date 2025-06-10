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Мешканці Івано-Франківської та Харківської областей планували незаконно потрапити в Румунію

Автор: Оксана Марушкевич
10/06/2025 20:12
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Прикордонники Чернівецького загону у взаємодії з військовослужбовцями Нацгвардії затримали «незаконних туристів».

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Пише Правда.іф з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

“Протягом літнього періоду традиційно активується протиправна діяльність на державному кордоні. Добрі погодні умови спонукають порушників до реалізації своїх задумів щодо незаконного перетину кордону. Маскуючись під туристів, вони приїжджають до прикордоння і далі намагаються потрапити до сусідніх країн в обхід пунктів пропуску. Тому посилення охорони державного кордону є одним з головних завдань в період туристичного сезону”, – зазначають прикордонники.

Так прикордонний наряд спільно з військовослужбовцями Національної гвардії на гірській ділянці відділу Фальків за допомогою БПЛА виявив рух в бік кордону з Румунією двох осіб. Оператор дрона точно вивів охоронців кордону до місця знаходження порушників, де вони і були затримані. Мешканці Івано-Франківської та Харківської областей прямували до держрубежу з відповідним екіпіруванням за заздалегідь прокладеним маршрутом.

Відносно затриманих складені матеріали про адміністративне правопорушення.