Група «Гюрза» тримала чергову автівку для бойових завдань від волонтерів «Української команди»

Волонтери «Української команди» передали черговий позашляховик бійцям групи «Гюрза» на Запорізький напрямок. Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу, повідомляє Правда іф.

«Українська команда» передала ще одну автівку на передову – бійцям групи «Гюрза». Це герої-розвідники, які першими бачать ворога. Вони звільняли Харківщину, захищали Донеччину, а зараз стримують орків на Запорізькому напрямку», – йдеться у повідомленні.

Автівка потрібна бійцям для виконання бойових завдань.

«Успішні удари наших вглиб ворога піднімають настрій та роблять Перемогу відчутною. Разом з цим дуже важливо підтримувати наших бійців, які бʼються з ворогом на передовій та щодня мінусують орків. Впевнений, що ця швидка та надійна автівка допоможе їм краще виконувати завдання і повертатись живими», – сказав керівник «Української команди» Артур Палатний.

Бійці «Гюрзи» подякували волонтерам «Української команди» за постійну підтримку.

«Вкотре дякуємо «Українській команді» та нашому другу Артуру Палатному за допомогу. За черговий автомобіль. А наше завдання – щоб він використовувався за призначенням і щоб орків ставало все менше і менше», – наголосили бійці.

Раніше повідомлялося, що за початку повномасштабного вторгнення «Українська команда» передала на фронт понад 80 автомобілів, 3000 дронів та багато іншого спорядження майже на пів мільярда гривень.