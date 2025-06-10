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Івано-Франківщина серед лідерів за кількістю ухвалених грантових програм для ветеранського бізнесу

Автор: Оксана Марушкевич
10/06/2025 20:44
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59 ветеранів та їхніх рідних стали учасниками державної грантової програми для розвитку бізнесу цього року.

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Пише Правда.іф з посиланням на Світлану Онищук

За результатами чергової хвилі наша область посіла перше місце в Україні за кількістю позитивних рішень, ухвалених Державним центром зайнятості.

Від початку року вже 59 заявників з Прикарпаття отримали схвалення на отримання грантів для започаткування чи розвитку власної справи.

А це:

-33 – учасники бойових дій

– 26 – дружин ветеранів

За умовами програми вони мають створити 112 нових робочих місць.

Подати заявку на отримання гранту можуть: фізичні особи, так і фізичні особи-підприємці, які мають статус:

-учасника бойових дій

-люди з інвалідністю внаслідок війни, їхні

чоловік або дружина

-члена сім’ї загиблого (зниклого безвісти, померлого) захисника України

Більше інформації – за посиланням https://www.dcz.gov.ua/people/ubd

Консультації – за номером гарячої лінії 066-655-40-33