Івано-Франківщина серед лідерів за кількістю ухвалених грантових програм для ветеранського бізнесу

59 ветеранів та їхніх рідних стали учасниками державної грантової програми для розвитку бізнесу цього року.
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Пише Правда.іф з посиланням на Світлану Онищук
За результатами чергової хвилі наша область посіла перше місце в Україні за кількістю позитивних рішень, ухвалених Державним центром зайнятості.
Від початку року вже 59 заявників з Прикарпаття отримали схвалення на отримання грантів для започаткування чи розвитку власної справи.
А це:
-33 – учасники бойових дій
– 26 – дружин ветеранів
За умовами програми вони мають створити 112 нових робочих місць.
Подати заявку на отримання гранту можуть: фізичні особи, так і фізичні особи-підприємці, які мають статус:
-учасника бойових дій
-люди з інвалідністю внаслідок війни, їхні
чоловік або дружина
-члена сім’ї загиблого (зниклого безвісти, померлого) захисника України
Більше інформації – за посиланням https://www.dcz.gov.ua/people/ubd
Консультації – за номером гарячої лінії 066-655-40-33