ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Прикарпатті оголосили високий рівень пожежної небезпеки
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті оголосили високий рівень пожежної небезпеки

Автор: Олег Мамчур
10/06/2025 21:16
-Реклама
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
blagodeveloper.com/promotional-landing/
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

ДСНС в Івано-Франківській області попереджає про різке підвищення рівня пожежної небезпеки на території регіону.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Про це пише Правда з посиланням на пресслужбу відомства.

“10-12 червня по Івано-Франківську, місту Коломия та Долині очікується надзвичайно висока (5-го класу) та Яремче висока (4-го класу) пожежна небезпека”,- йдеться в повідомленні

У зв’язку з цим рятувальники звертаються до мешканців та гостей області з наполегливим проханням суворо дотримуватися правил пожежної безпеки!