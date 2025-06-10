На Прикарпатті оголосили високий рівень пожежної небезпеки

ДСНС в Івано-Франківській області попереджає про різке підвищення рівня пожежної небезпеки на території регіону.

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Про це пише Правда з посиланням на пресслужбу відомства.

“10-12 червня по Івано-Франківську, місту Коломия та Долині очікується надзвичайно висока (5-го класу) та Яремче висока (4-го класу) пожежна небезпека”,- йдеться в повідомленні

У зв’язку з цим рятувальники звертаються до мешканців та гостей області з наполегливим проханням суворо дотримуватися правил пожежної безпеки!