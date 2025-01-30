Калуська громада провела в останню путь Героя Станіслава Соломчака

Станіслав Соломчак народився 24 липня 2003 року у Калуші. Тут минало його дитинство.

Навчався у Калуському ліцеї №7, а потім — у ВПУ №7.

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2021 року Станіслава Соломчака призвали на строкову військову службу. Після початку повномасштабної війни він зрозумів: його обов’язок — захищати Батьківщину. Він підписав контракт, і розпочав службу у Збройних Силах України.

Захисник гідно і самовіддано служив у гранатометному відділенні взводу вогневої підтримки штурмової роти штурмового батальйону однієї з військових частин.

25 січня 2025 року, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України, Станіслав Соломчак загинув на Луганщині.

Побратими по службі пригадують, що Станіслав був прикладом того, яким має бути Воїн.

Побратими-військові попрощалися зі Станіславом Соломчаком, змовивши «Молитву українського націоналіста».