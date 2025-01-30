У Франківській громаді відкрили близько 300 анотаційних дощок полеглим на війні

При встановленні анотаційних дощок, зокрема виборі місця для кожної з них, враховують побажання родичів полеглих захисників та захисниць.
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Про це розповів міський голова Руслан Марцінків, пише Фіртка.
Зі слів посадовця, Івано-Франківськ ще в 2014 році запровадив ініціативу вшанування воїнів — проєкт «Івано-Франківськ — місто Героїв».
«Це дозволяє пам’ятати про подвиг кожного захисника.
На жаль, з початком повномасштабного вторгнення кількість анотаційних дощок різко зросла — зараз це вже близько 300 памʼятних дощок нашим Героям.
Війна триває, тому треба максимально донатити, волонтерити», — підкреслив Руслан Марцінків.
Наприкінці листопада 2024 року посадовець повідомляв, що на війні загинули 606 мешканців Івано-Франківської громади. Ще майже 150 військовослужбовців з громади вважаються зниклими безвісти.
«На жаль, щотижня маємо втрати у громаді — і це найбільша ціна, яку платить український народ за перемогу. Аби вшановувати памʼять, функціонує програма «Івано-Франківськ — місто Героїв».
У межах програми відкриваємо анотаційні дошки, проводимо уроки та турніри памʼяті, відправи на могилах, вручаємо відзнаки рідним полеглих, випускаємо фільми.
Працюємо над книгою, яка міститиме історії військових. Це непроста робота», — зазначав в інтерв’ю журналістці Фіртки посадовець.