102 бригада ТрО відзначає 7 річницю від дня створення. ВІДЕО

Сьогодні 102 окрема бригада територіальної оборони відзначає 7-му річницю від дня створення.
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Сьогодні 102 бригада – це не просто підрозділ, а велика родина, що стоїть на захисті Батьківщини.
Сім років – це лише початок. Попереду багато роботи, багато викликів, але ми знаємо, що здолаємо їх, бо наша сила – в єдності, досвіді та вірі у перемогу.