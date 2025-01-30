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102 бригада ТрО відзначає 7 річницю від дня створення
Диван на коліщатках в темній вітальні

102 бригада ТрО відзначає 7 річницю від дня створення. ВІДЕО

Автор: Олег Мамчур
30/01/2025 15:30
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Сьогодні 102 окрема бригада територіальної оборони відзначає 7-му річницю від дня створення.

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Сьогодні 102 бригада – це не просто підрозділ, а велика родина, що стоїть на захисті Батьківщини.

Сім років – це лише початок. Попереду багато роботи, багато викликів, але ми знаємо, що здолаємо їх, бо наша сила – в єдності, досвіді та вірі у перемогу.