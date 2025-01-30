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У Долині вандали пошкодили сонячні панелі 
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Долині вандали пошкодили сонячні панелі 

Автор: Світлана Якимчук
30/01/2025 15:00
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В Долині невідомі вандали пошкодили сонячні панелі на КП «Водоканал».

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Про це повідомив очільник Долини Іван Дирів.

“Це ж якими нелюдами треба бути, щоб умисно шкодити сонячні панелі на комунальній станції, що забезпечує водою жителів громади? Яку мету переслідують ті, хто це зробив? Яка мотивація голові та команді надалі впроваджувати проекти зеленої генерації чи якісь інші? Слово “виродки” в даному випадку є ще дуже політкоректним! Ми оперативно провели заміну та відновили роботу станції. Встановлюємо додатково камери відеоспостереження. Попри все – працюємо для перемоги і для наших людей!”, – написав мер.