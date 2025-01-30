На Прикарпатті до 6 років позбавлення волі засудили викритого на хабарі експравоохоронця

В Івано-Франківській області до 6 років позбавлення волі засудили колишнього правоохоронця, якого ДБР викрило на хабарі.

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“За матеріалами розслідування ДБР суд виніс вирок у справі екскерівника одного зі структурних підрозділів правоохоронного органу Івано-Франківщини. Він вимагав у іноземця 5 тисяч доларів США за «вирішення питань» з міграційною службою”, – пишуть у ДБР.

Справу щодо фігуранта завершили ще у травні 2022 року. Чоловіка затримали його у січні того ж року під час отримання неправомірної вигоди від громадянина Білорусі. За 5 тисяч доларів США фігурант обіцяв надати позитивні рекомендації до міграційної служби, завдяки яким чоловікові мали б продовжити термін дії посвідки на тимчасове проживання в Україні.

Івано-Франківський міський суд визнав колишнього правоохоронця винним в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України) і засудив до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.