Калуська громада виграла міжнародний грант на суму 450 тисяч євро

Калуська громада разом із містом-побратимом Сеїні (Румунія) виграла 450 тисяч євро у рамках програми “Interreg NEXT: Румунія — Україна 2021-2027”. Проєкт передбачає поліпшення спортивної інфраструктури у закладах освіти.
Реклама: Місцеві пропозиції
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Про це пише Правда.іф з посиланням на Калуську міську раду.
Що це дасть громаді?
- Реконструкцію та модернізацію спортивної інфраструктури у 7 навчальних закладах.
- Закупівлю сучасного обладнання для тренувань.
- Обмін досвідом між вчителями фізкультури.
- Проведення міжнародних спортивних змагань між школярами.
Що оновлять у школах?
- Ліцей №1 – облаштування баскетбольного/волейбольного майданчика.
- Ліцей №2 – будівництво тенісного корту.
- Ліцей №5 – ремонт спортзалу та облаштування дворика для занять спортом.
- Ліцей ім. Дмитра Бахматюка – створення сучасного стадіону.
- Ліцей №6 – оновлення спортзалу та створення мультифункціонального майданчика.
- Голинський ліцей – капітальний ремонт спортивного залу.
- Копанківська гімназія – ремонт спортзалу та футбольного поля.
Крім цього, школярі Калуша відвідають Румунію, а після завершення війни Калуська громада прийматиме дітей із Сеїні.
“Цей грант – ще один крок до якісної спортивної освіти! Дякуємо всім, хто працював над проєктом та допоміг залучити фінансування для розвитку громади”, – написав Андрій Найда.