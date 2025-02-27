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Калуська громада виграла міжнародний грант на суму 450 тисяч євро

Автор: Lilia
27/02/2025 19:22
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Калуська громада разом із містом-побратимом Сеїні (Румунія) виграла 450 тисяч євро у рамках програми “Interreg NEXT: Румунія — Україна 2021-2027”. Проєкт передбачає поліпшення спортивної інфраструктури у закладах освіти.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Калуську міську раду.

Що це дасть громаді?

  • Реконструкцію та модернізацію спортивної інфраструктури у 7 навчальних закладах.
  • Закупівлю сучасного обладнання для тренувань.
  • Обмін досвідом між вчителями фізкультури.
  • Проведення міжнародних спортивних змагань між школярами.

Що оновлять у школах?

  • Ліцей №1 – облаштування баскетбольного/волейбольного майданчика.
  • Ліцей №2 – будівництво тенісного корту.
  • Ліцей №5 – ремонт спортзалу та облаштування дворика для занять спортом.
  • Ліцей ім. Дмитра Бахматюка – створення сучасного стадіону.
  • Ліцей №6 – оновлення спортзалу та створення мультифункціонального майданчика.
  • Голинський ліцей – капітальний ремонт спортивного залу.
  • Копанківська гімназія – ремонт спортзалу та футбольного поля.

Крім цього, школярі Калуша відвідають Румунію, а після завершення війни Калуська громада прийматиме дітей із Сеїні.

“Цей грант – ще один крок до якісної спортивної освіти! Дякуємо всім, хто працював над проєктом та допоміг залучити фінансування для розвитку громади”, – написав Андрій Найда.