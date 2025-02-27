Калуська громада виграла міжнародний грант на суму 450 тисяч євро

Калуська громада разом із містом-побратимом Сеїні (Румунія) виграла 450 тисяч євро у рамках програми “Interreg NEXT: Румунія — Україна 2021-2027”. Проєкт передбачає поліпшення спортивної інфраструктури у закладах освіти.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Калуську міську раду.

Що це дасть громаді?

Реконструкцію та модернізацію спортивної інфраструктури у 7 навчальних закладах.

Закупівлю сучасного обладнання для тренувань.

Обмін досвідом між вчителями фізкультури.

Проведення міжнародних спортивних змагань між школярами.

Що оновлять у школах?

Ліцей №1 – облаштування баскетбольного/волейбольного майданчика.

Ліцей №2 – будівництво тенісного корту.

Ліцей №5 – ремонт спортзалу та облаштування дворика для занять спортом.

Ліцей ім. Дмитра Бахматюка – створення сучасного стадіону.

Ліцей №6 – оновлення спортзалу та створення мультифункціонального майданчика.

Голинський ліцей – капітальний ремонт спортивного залу.

Копанківська гімназія – ремонт спортзалу та футбольного поля.

Крім цього, школярі Калуша відвідають Румунію, а після завершення війни Калуська громада прийматиме дітей із Сеїні.