У Франківську врятували літню жінку, в якої двічі зупинилося серце

Зранку 13 лютого 74-річна жінка втратила свідомість на заправці в Чернієві. На місце оперативно прибула 50 бригада “екстренки”, яким за 13 хвилин вдалося реанімувати жінку.
Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
У медзакладі в жінки знову зупинився кровообіг — втім за дві хвилини медикам вдалося запустити серце.
З відновленим серцебиттям і диханням жінку доправили до Міської клінічної лікарні №1.
Через два дні працівники бригади дізналися, що пацієнтка перебуває у стабільному стані, при свідомості, і навіть змогла поспілкуватися з ними.
Наразі її уже виписали.