У Франківську врятували літню жінку, в якої двічі зупинилося серце

Зранку 13 лютого 74-річна жінка втратила свідомість на заправці в Чернієві. На місце оперативно прибула 50 бригада “екстренки”, яким за 13 хвилин вдалося реанімувати жінку.

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У медзакладі в жінки знову зупинився кровообіг — втім за дві хвилини медикам вдалося запустити серце.

З відновленим серцебиттям і диханням жінку доправили до Міської клінічної лікарні №1.

Через два дні працівники бригади дізналися, що пацієнтка перебуває у стабільному стані, при свідомості, і навіть змогла поспілкуватися з ними.

Наразі її уже виписали.