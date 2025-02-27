У Франківську міськрада змінила цільове призначення ділянки біля озера: буде парк, а не забудова

Івано-Франківська міська рада передала КП «Центр розвитку міста та рекреації» земельну ділянку площею 1,1366 га біля міського озера для обслуговування Парку Ветеранів.

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Відповідне рішення депутати прийняли на сесії 25 лютого, пише Правда.іф з посиланням на Курс.

При цьому міська рада змінила цільове призначення ділянки із земель «для будівництва та обслуговування будівель громадської забудови» на «земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження загального користування».

Йдеться про земельну ділянку біля озера з боку Південного бульвару. У серпні минулого року Івано-Франківська міська рада підтримала інвестиційний конкурс на будівництво відпочинкового і реабілітаційного комплексу. Цю ініціативу розкритикували громадські діячі та військовослужбовці з Івано-Франківська.

14 листопада минулого року, після акцій активістів, міська рада скасувала інвестиційний конкурс на будівництво приватного реабілітаційно-оздоровчого комплексу біля міського озера.