Президент України Володимир Зеленський звільнив командувача об’єднаних сил ЗСУ Андрія Гнатова.

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Про це йдеться на сайті голови держави.

“Звільнити ГНАТОВА Андрія Вікторовича з посади Командувача об’єднаних сил Збройних Сил України”.

Гнатов очолив Об’єднані сили ЗСУ 26 червня 2024 року, повідомляє hromadske.

На цій посаді він замінив Юрія Содоля, якого звільнили після того, як начальник штабу бригади «Азов» Національної гвардії України Богдан Кротевич подав заяву до Державного бюро розслідувань із закликом провести розслідування щодо бойового генерала.

Андрій Гнатов — виходець із морської піхоти. У 2001-му він закінчив Харківський інститут танкових військ. Як офіцер він служив, зокрема, у Криму. Згодом брав участь у формуванні нових загонів морської піхоти з підрозділів, які вийшли з півострова після його анексії росією. У 2018-2021 роках він був командиром 36 бригади морської піхоти.

Після початку повномасштабного вторгнення Гнатов став заступником командувача військ Оперативного командування «Південь» і був одним із керівників оборони Миколаєва, а в червні 2022-го отримав звання бригадного генерала.

Навесні 2023-го генерал був керівником оборони Бахмута, під час чого тісно співпрацював із чинним головнокомандувачем Сирським. Після призначення останнього Гнатов став командувачем військ Оперативного командування «Схід».