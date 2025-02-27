Івано-Франківська обласна рада підтримала позицію Президента Зеленського

На позачерговому засіданні депутати Івано-Франківської обласної ради одностайно ухвалили звернення щодо збереження національної єдності в умовах зростаючих геополітичних загроз та підтримали принципову позицію Президента України щодо участі української сторони в будь-яких перемовинах.

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Про це пише Правда з посиланням на Версії.

Сьогодні відбулася 39-та позачергова сесія Івано-Франківської обласної ради, під час якої депутатський корпус продемонстрував високий рівень консолідації, одностайно підтримавши звернення до українського суспільства та вищих органів державної влади щодо необхідності збереження національної єдності в умовах загострення геополітичних загроз для Української держави.

Проєкт рішення, представлений головою Івано-Франківської обласної ради Олександром Сичем, містить чіткий заклик до консолідації всіх політичних та громадських сил країни навколо захисту державних інтересів України та недопущення проведення будь-яких міжнародних перемовин щодо завершення війни без участі української сторони.

“Ми, депутати Івано-Франківської обласної ради, закликаємо все українське суспільство, всі політичні парії та громадські інституції до національної єдності… Закликаємо вищі органи державної влади дотримуватися твердої позиції, що Україна є і повинна бути повноцінним суб’єктом міжнародних відносин й що всі переговори про завершення російсько-української війни повинні відбуватися на основі позиції чинного Президента України ‘Нічого про Україну без України!’”, – наголошується в тексті ухваленого звернення.

Основний посил документа полягає в тому, що жодні зовнішні чи внутрішні виклики не змусять українців відмовитися від боротьби за незалежність та суверенітет держави, а в умовах загострення зовнішніх загроз особливо важливо утриматися від розпалювання політичних чвар та протистоянь, які можуть послабити єдність країни перед обличчям ворога.

У зверненні також підкреслюється, що будь-які переговори про мирне врегулювання мають здійснюватися виключно діючим Президентом України, який є легітимним представником держави на міжнародній арені, та з обов’язковим дотриманням принципу “нічого про Україну без України”, що передбачає безпосередню участь української сторони у всіх дискусіях та рішеннях, які стосуються долі нашої країни.

“В умовах геополітичних викликів і реальних загроз для нашої державності не час для внутрішнього протистояння. Сьогоднішнє консолідоване звернення обласної ради продемонструвало нашу єдність і згуртованість”, – зазначили представники обласної ради, підкреслюючи важливість збереження внутрішньої стабільності в країні в умовах продовження російської агресії.

Слід зазначити, що дане звернення Івано-Франківської обласної ради є відповіддю на збільшення геополітичних загроз та спроби деяких міжнародних гравців обговорювати питання, пов’язані з Україною, без участі української сторони, а також реакцією на заклики Президента України Володимира Зеленського до єдності всіх політичних сил країни перед викликами, з якими стикається держава.

Позачергова сесія обласної ради, що відбулася сьогодні, стала демонстрацією згуртованості та одностайності представників різних політичних сил регіону в питаннях захисту національних інтересів України та підтримки принципової позиції Президента щодо права нашої держави бути активним учасником усіх міжнародних процесів, які стосуються її майбутнього.