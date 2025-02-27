У Франківську молодь пройшла комплексні навчання з безпеки та оборони

В Івано-Франківську відбувся тренінг “Молодь: готові до викликів”, під час якого представники громадських організацій здобули критично важливі навички з безпеки, стрільби та домедичної допомоги, необхідні для ефективних дій в умовах воєнного стану.

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В умовах триваючої російської агресії та необхідності постійного підвищення рівня готовності цивільного населення до надзвичайних ситуацій, управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації організувало спеціальне навчання для молоді регіону, яке відбулося 26 лютого в обласному центрі Прикарпаття під гаслом “Молодь: готові до викликів”.

Програма тренінгу була структурована таким чином, щоб охопити найбільш важливі аспекти безпекової підготовки та сформувати у молодих людей комплексне розуміння правил поведінки й необхідних дій під час кризових ситуацій. Учасники пройшли три основні блоки підготовки, кожен з яких був спрямований на формування конкретних компетентностей.

Перший блок був присвячений теоретичним основам безпеки та оборони, де молодь ознайомили з ключовими принципами та компетентностями, необхідними для ефективних дій у кризових ситуаціях. Цей модуль надав учасникам базову інформацію, яка стала основою для подальших практичних занять.

Другий блок підготовки включав практичні заняття зі стрільби, під час яких учасники не лише навчилися правильно поводитися зі зброєю, але й розвинули тактичне мислення, що є критично важливим для адекватної оцінки ситуації та прийняття правильних рішень в умовах стресу та небезпеки.

Третій блок був спрямований на опанування навичок надання першої домедичної допомоги, що є надзвичайно актуальним питанням в умовах можливих надзвичайних ситуацій. Учасники навчалися швидко та правильно діяти при різних травмах та станах, що загрожують життю, розуміючи, що своєчасна та компетентна допомога може врятувати життя постраждалого до прибуття професійних медиків.

У навчанні взяли участь 20 представників громадських організацій Івано-Франківщини, які не лише отримали цінні практичні навички, але й зміцнили свою психологічну готовність до дій в умовах сучасних викликів, з якими стикається Україна.

“Сильна країна починається зі свідомої та підготовленої молоді!”, – підкреслив начальник управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА Костянтин Лисейко, підсумовуючи результати навчання та дякуючи всім учасникам за їхню активність та залученість.

Такі ініціативи з боку обласної влади відображають усвідомлення важливості системної підготовки цивільного населення, особливо молоді, до викликів воєнного часу та формування культури безпеки, яка дозволяє не лише захистити себе, але й допомогти іншим у критичних ситуаціях.

Планується, що подібні навчання стануть регулярними та охоплять ширше коло молодих людей з різних районів та громад Івано-Франківської області, підвищуючи загальний рівень безпекової підготовки населення та формуючи у молоді відповідальне ставлення до питань безпеки та самозахисту в умовах сучасних загроз.

Організатори заходу відзначають, що такі навчання є важливою складовою розбудови всеохоплюючої оборони, яка передбачає не лише зміцнення Збройних Сил України, але й підготовку всього суспільства до протидії ворогу та подолання наслідків його агресії на всіх рівнях – від індивідуального до загальнодержавного.