В Яремче банери із загиблими воїнами розміщують поряд із рекламою, у міськраді обіцяють створити меморіал

У Яремче на рекламних щитах поруч із комерційною рекламою розміщують банери з фотографіями загиблих воїнів. У міськраді запевняють, що невдовзі створять меморіал для вшанування полеглих.

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Так, 26 лютого місцева мешканка розмістила у місцевій спільноті “Моє Яремче” відповідну фотографію, пише Бліц-Інфо.

“Шановна громадо, вже кілька разів проходжу повз ці щити з нашими Героями, і те що я бачу дуже мене гнітить. Можливо, хтось знає, як можна вирішити це питання?”, – обурилася жінка.

Допис викликав обурливу реакцію громадськості – яремчанці у більшості вважають це неповагою до пам’яті загиблих у російсько-української війни.

“Цієї пародії не має ні в одній громаді, хіба що лишень в нашому славному місті Яремчі…Обличчя нашої мерії…реклама їди і захисники на одному рівні реклами…”, – прокоментувала користувачка Ірина Бойко.

“В усіх містах є Алеї Героїв, лиш у нашому місті не знайшлося місця для загиблих Героїв, точніше воно є, але на електричних стовбах. Ганьба такій владі”, – обурився Юра Вервега.

“Дуже шкода що наші рідні віддали своє життя, а для них у рідному місті не знайшлося місця для належного вшанування”, – написала Марія Якуб’як.

На негативні коментарі у бік місцевої влади, а це декілька десятків, відреагував заступник міського голови Яремче Роман Якубовський.

Він пояснив, що такі банери встановлюють на тих рекламних конструкціях, які є у місті, адже спеціальних місць для вшанування пам’яті загиблих воїнів поки немає.

Запевнив, що міськрада розглядає можливість створення окремих меморіальних стендів або спеціальних локацій для вшанування полеглих захисників.