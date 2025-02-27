В Яремче банери із загиблими воїнами розміщують поряд із рекламою, у міськраді обіцяють створити меморіал

У Яремче на рекламних щитах поруч із комерційною рекламою розміщують банери з фотографіями загиблих воїнів. У міськраді запевняють, що невдовзі створять меморіал для вшанування полеглих.
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Так, 26 лютого місцева мешканка розмістила у місцевій спільноті “Моє Яремче” відповідну фотографію, пише Бліц-Інфо.
“Шановна громадо, вже кілька разів проходжу повз ці щити з нашими Героями, і те що я бачу дуже мене гнітить. Можливо, хтось знає, як можна вирішити це питання?”, – обурилася жінка.
Допис викликав обурливу реакцію громадськості – яремчанці у більшості вважають це неповагою до пам’яті загиблих у російсько-української війни.
- “Цієї пародії не має ні в одній громаді, хіба що лишень в нашому славному місті Яремчі…Обличчя нашої мерії…реклама їди і захисники на одному рівні реклами…”, – прокоментувала користувачка Ірина Бойко.
- “В усіх містах є Алеї Героїв, лиш у нашому місті не знайшлося місця для загиблих Героїв, точніше воно є, але на електричних стовбах. Ганьба такій владі”, – обурився Юра Вервега.
- “Дуже шкода що наші рідні віддали своє життя, а для них у рідному місті не знайшлося місця для належного вшанування”, – написала Марія Якуб’як.
На негативні коментарі у бік місцевої влади, а це декілька десятків, відреагував заступник міського голови Яремче Роман Якубовський.
Він пояснив, що такі банери встановлюють на тих рекламних конструкціях, які є у місті, адже спеціальних місць для вшанування пам’яті загиблих воїнів поки немає.
Запевнив, що міськрада розглядає можливість створення окремих меморіальних стендів або спеціальних локацій для вшанування полеглих захисників.
“Хочу трохи розʼяснити ситуацію з вшануванням наших Героїв.Так, дійсно до сьогодні їхні фото розміщені на приватних рекламних площах вздовж центральної вулиці.Однак, міська влада розуміє, що це тимчасово і протягом минулого року були прийняті відповідні рішення, щодо створення Меморіалу вшанування наших Героїв. Відведено для цього земельну ділянку, зроблено ескіз проекту, погоджено його з сімʼями загиблих. Проведено аукціони та закумульовано відповідні благодійні кошти для початку робіт. Цей меморіал дійсно буде біля приміщення музею – на площі, навпроти памʼятника солдату.Для того, щоб потім не було ніяких питань до використання коштів чи інших домислів, як у цьому пості, – то проводиться відповідна державна експертиза проектно-кошторисної документації.Вона уже практично завершена і на наступний тиждень буде офіційно у нас. Відтак, у березні починаються роботи з реконструкції площі та встановлення Меморіалу, де будуть гідно вшановані всі наші Герої ! Тобто, все буде зроблено для шани обовʼязково і відповідно!”, – прокоментував Якубовський.