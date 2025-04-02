Калуського псевдоволонтера Віталія Хемича затримала поліція в Харкові

Внаслідок шахрайських дій постраждали 22 людини. Сума загальної матеріальної шкоди становить 1 мільйон 200 тисяч гривень.

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Поліція Харківської області про викриття жителя Харкова у шахрайстві повідомила ще 24 березня 2025 року, пишуть Вікна.

На сторінці інтернет-магазину зловмисник розміщував оголошення про продаж товарів та контактував з покупцями через месенджер Телеграм. Отримавши замовлення, він пропонував покупцю перерахувати гроші на банківську картку у вигляді повної плати або передоплати за товар. Після отримання грошей на рахунок, товар покупцю не відправлявся, йдеться в повідомленні поліції Харківської області.

За час шахрайської діяльності з грудня 2023 по вересень 2024 року правопорушник встиг «реалізувати» неіснуючі спортивні речі, техніку, мобільні телефони, квадрокоптери, зарядні станції, акумуляторні батареї.

За даними фактами були відкриті кримінальні провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Поліціянти встановили особу зловмисника. Ним виявився 30-річний раніше судимий чоловік, — йдеться в повідомленні поліції Харківщини. Внаслідок шахрайських дій постраждали 22 людини. Сума загальної матеріальної шкоди становить 1 мільйон 200 тисяч гривень.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні шахрайств. Перевіряється причетність підозрюваного до скоєння інших аналогічних злочинів.

Виявилося, що затриманим харків’янином є відомий раніше калуський псевдоволонтер Віталій Хемич. Про це «Вікнам» підтвердили у правоохоронних органах.

Нагадаємо, 19 вересня 2022 року Калуська прокуратура повідомила про підозру калушанину, якого звинувачують у привласненні понад 1 млн гривень благодійних внесків на підтримку Збройних сил України. Підозрюваний — Віталій Хемич. Після того, як обдурені люди почали поширювати інформацію про псевдоволонтера, Хемич опублікував відеозвернення у Facebook, в якому зізнався, що є залежним від азартних ігор. Також чоловік попросив вибачення у тих, в кого виманив гроші.

23 вересня 2022 року у Калуському міськрайонному суді обрали міру запобіжного заходу для Віталія Хемича. Суд вирішив взяти чоловіка під варту із можливістю внесення застави у 198 480 гривень.

28 вересня 2022 року Віталій Хемич вийшов із СІЗО після внесення застави. Також підозрюваний відшкодував ошуканим понад 1 млн 400 тис. гривень.

Судові засідання щодо псевдоволонтера Віталія Хемича тривали близько року, зокрема, встигли опитати потерпілих та готувалися до дебатів. Однак 25 жовтня 2023 року судовий розгляд справи зупинили — родичі обвинуваченого надали суду копії документів, які засвідчили, що Віталій Хемич мобілізований до Збройних Сил України.