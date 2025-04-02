Що задекларували заступники голови Івано-Франківської ОВА

У 2024 році заступники голови Івано-Франківської ОВА Людмила Сірко, Вадим Созоник, Віталій Ільчишин та Крістіна Торган задекларували в основному зарплати та заощадження.

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Скільки заробили торік — у матеріалі Суспільного.

Що задекларувала Людмила Сірко у 2024

Серед заступників голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації найпершою подала декларацію Людмила Сірко 4 березня 2025 року.

У 2024 Людмила Сірко отримала 1 мільйон 268 тисяч 887 гривень зарплати в обласній військовій адміністрації, 2600 гривень кешбеку у “ПриватБанку”. Її чоловік Володимир Сірко заробив 564 тисячі 135 гривень у департаменті агропромислового розвитку ОВА, 93 тисячі 671 гривню — проценти у банках, 500 гривень — від профспілки головного управління агропромислового розвитку обласної військової адміністрації, 93 гривні національного кешбеку та 480 гривень кешбеку у двох банках.

Людмила Сірко з чоловіком у 2024 році отримали 2 тисячі “Зимової підтримки”.

Торік Людмила Сірко зберігала 14 тисяч 501 гривню у “ПриватБанку”, її чоловік — 630 тисяч 142 гривні у “Першому українському міжнародному банку”, 824 гривні — у “ПриватБанку”, 14 тисяч 16 доларів та 5 тисяч 113 гривень — у “Райффайзен Банку”.

Що задекларував Вадим Созоник у 2024

Заступник голови Івано-Франківської ОВА Вадим Созоник оприлюднив декларацію за 2024 рік 22 березня.

Торік він отримав 1 мільйон 53 тисячі 988 гривень зарплати в обласній військовій адміністрації. Готівкою зберігав 17 тисяч доларів та 350 тисяч гривень. Його дружина Тетяна — 10 тисяч доларів.

Що задекларував Віталій Ільчишин у 2024

Заступник голови Івано-Франківської ОВА Віталій Ільчишин оприлюднив декларацію за 2024 рік 29 березня.

Торік Ільчишин із сином Данилом та Юлією Хрептик отримали право на проживання у будинку його матері площею 324 квадратні метри в селі Угорники. Окрім цього, Юлія Хрептик, яка мешкає з Віталієм Ільчишиним, у 2024 орендувала у Вадима Дмитренка приміщення в Івано-Франківську площею 95,5 квадратного метра.

Минулого року Юлія Хрептик придбала два мотоцикли — Geon 2024 року випуску за 32 тисячі гривень та BMW 2017 року випуску за 98 тисяч гривень. Віталій Ільчишин торік отримав право на користування автівкою Mercedes-Benz. Власниця легковика — Юлія Хрептик.

Загалом в автопарку Віталія Ільчишина та Юлії Хрептик — сім мотоциклів, один мопед та два автомобілі.

12 червня 2024 року Юлія Хрептик придбала приватне підприємство “Червоні янголи” за 100 тисяч гривень.

Торік Віталій Ільчишин заробив понад 1 мільйон 600 тисяч гривень:

пенсія — 294 тисяч 495 гривень;

послуга “Скарбничка” у “ПриватБанку” — 53 гривні;

зарплата в Івано-Франківській ОВА — 1 мільйон 290 тисяч 13 гривень;

зарплата, отримана за сумісництвом в Одеській юридичній академії — 22 тисячі 145 гривень;

зарплата, отримана за сумісництвом в Івано-Франківському навчально-науковому юридичному інституті Одеської юридичної академії — 10 тисяч 636 гривень.

У 2024 році Юлія Хрептик від зайняття підприємницькою діяльністю заробила 2 мільйони 59 тисяч 51 гривню, 400 тисяч гривень їй заплатив Федір Яремак за відчуження рухомого майна, 34 гривні — за послугу “Скарбничка” та 254 гривні кешбеку у “ПриватБанку”.

Віталій Ільчишин тримав готівкою 400 тисяч гривень, на рахунку у “ПриватБанку” — 578 тисяч 127 гривень, в Ощадному банку України — 326 тисяч 332 гривні, в банку “Південний” — 36 тисяч 456 гривень.

Юлія Хрептик зберігала готівкою 1 мільйон 200 тисяч гривень, 50 тисяч доларів та 42 тисячі євро, у “ПриватБанку” — 2 тисячі 715 гривень, в “Універсал Банку” — 7 тисяч 366 гривень.

Що задекларувала Крістіна Торган у 2024

Заступниця голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Крістіна Торган оприлюднила декларацію про доходи 31 березня 2025 року. На цій посаді вона працює з 9 січня 2025 року. У 2024 році Крістіна Торган була заступницею начальника управління міжнародного співробітництва та начальницею відділу зовнішніх зв’язків в ОВА.

Як йдеться у декларації, у 2024 році вона заробила 424 тисячі 571 гривні зарплати у департаменті міжнародного співробітництва та 3 тисячі 260 гривень — в обласній військовій адміністрації. Також вона отримала 87 гривень відсотків від “ПриватБанку”.

Її чоловік Руслан Торган заробив 449 тисяч 763 гривні у департаменті агропромислового розвитку Івано-Франківської ОВА, 17 тисяч 125 гривень — в Івано-Франківському фаховому коледжі Львівського національного університету природокористування та 35 тисяч 320 гривень пенсії. Крім того, він отримав від профспілки 500 гривень, 5 тисяч гривень соціальних виплат, 597 гривень — від “ПриватБанку”, дохід від відчуження нерухомого майна — 805 тисяч 580 гривень від Андрія Федика і 38 гривень національного кешбеку.

Крістіна Торган зберігала у 2024 році 20 тисяч 136 євро у “ПриватБанку”, Віктор Торган — 800 тисяч готівки.