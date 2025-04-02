Франківця Назарія Кішака відзначили орденом Богдана Хмельницького III ступеня

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження командира 91-го окремого батальйону Назарія Кішака орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Пише Правда.іф з посиланням на 91 окремий протитанковий батальйон

У документі формулювання офіційне: «за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету…».

“Але ми знаємо, що за цими словами — реальні бої, важкі рішення і відповідальність за кожного бійця. Ще одна відзнака в бойовому списку командира. Ще один доказ того, що 91-й батальйон ефективно робить свою справу — нищить ворога”, – пишуть на сторінці батальйону.