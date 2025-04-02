Як уряд планує втримати чоловіків в Україні після війни

Міністерство розширює програми житлової підтримки та працює над створенням фонду соціального житла, що дозволить забезпечити дедалі більше людей власними оселями.Про це в коментарі Новини.LIVE розповіла перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак., пише ТСН

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Після завершення бойових дій частина українських чоловіків може виїхати за кордон – такі прогнози озвучують соціологи. Уряд усвідомлює цю загрозу і готує рішення, які мають допомогти утримати українців вдома.

Вона зазначила, що у світі вже сформувався образ українців як сильних, розумних і працьовитих людей, тому завдання держави – зробити так, щоб повертатися і залишатися в Україні було вигідно.

Марчак окреслила три основні напрямки, над якими працює Мінсоцполітики:

забезпечення житлом;

створення робочих місць;

розвиток громад, у яких хочеться жити.

За її словами, міністерство розширює програми житлової підтримки та працює над створенням фонду соціального житла, що дозволить забезпечити дедалі більше людей власними оселями.

Окрім того, кожна громада, наголосила Марчак, має розвивати інфраструктуру, соціальні сервіси й середовище, яке буде комфортним і привабливим для життя.

Нагадаємо, за даними дослідження аналітичного центру Rating Lab, виїзд з України планують або розглядають таку можливість 51% чоловіків віком 25-34 роки.

Нагадаємо Стежкою Потапа, або Куди зникають артисти? Переполох у Мінкульті