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Троє чоловіків намагались перетнути держкордон через гірський район Івано-Франківщини

Автор: Оксана Марушкевич
02/04/2025 14:49
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Прикордонний наряд відділу «Шибени» на ділянці державного кордону України з Румунією зафіксував рух в бік сусідньої країни трьох осіб.

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Пише Правда.іф

Через деякий час прикордонний патруль наздогнав та затримав трьох чоловіків, мешканців Тернопільської та Дніпропетровської областей. Вони вирішили перетнути державний кордон через гори, використовуючи онлайн карту у Верховинському районі Івано-Франківської області.

Проте, спроба виявилася невдалою. Сніг та досить низька температура теж дали про себе знати. Порушники встигли добряче втомитися і замерзнути, адже погодні умови в гірському прикордонні наразі зовсім не весняні.

Відносно затриманих складені матеріали про адміністративне правопорушення.