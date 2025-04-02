На Прикарпатті 250 військових скористалися програмою заморожування сперми

250 військовослужбовців в Івано-Франківській області скористалися програмою кріозбереження сперми. Деякі жінки вже вагітні, а троє дітей з’явилися на світ.

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Про в ефірі ОТБ Галичина розповів Ігор Головчак, в.о. генерального директора ДП “Прикарпатський центр репродукції людини”, пише Бліц-Інфо.

Так, після повномасштабного вторгнення в Україні почали діяти програми безоплатного заморожування та зберігання біоматеріалу для військових. Це страхування, якщо захисник чи захисниця отримають поранення, яке або знизить їхні шанси мати дитину, наприклад, через погіршення якості сперми чи яйцеклітин, або взагалі їх унеможливить.

За його словами, вже 250 військових скористалися безплатною програмою заморожування сперми.

“Якщо говорити про наш заклад, то такою послугою скористалися 250 військових. Нам вдалося заморозити 500 спермодоз”, – сказав Головчак.

Він додав, що в області вже є й народженні діти.

“Вже більше трьох років йде війна. І на даний момент ми маємо більше 20 чоловіків, які вернулися, яким проведене розмороження. Є вагітні і є вже троє народжених дітей”, – наголосив Головчак.