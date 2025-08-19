“Карпатнафтохім” — у трійці підприємств за найбільшими боргами із зарплатні по Україні

Калуський “Карпатнафтохім” увійшов у трійку підприємств за найбільшими боргами із заробітної плати по Україні станом на початок серпня 2025 року. Івано-Франківська область — п’ята серед регіонів за кількістю проваджень щодо невиплати зарплатні.

Про це йдеться на платформі для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Лідером за кількістю справ стало Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання — 4063. На другому місці — “Карпатнафтохім” — 1188 проваджень. Трійку закриває Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання — Інжиніринг — 1015.

Загалом по Україні, за даними Єдиного реєстру боржників, зафіксували 35 тисяч 471 провадження стосовно боргів із заробітної плати працівникам. Найчастіше людям винні державні підприємства та акціонерні товариства. 7% від загальної кількості проваджень припадає на облавтодори — 2499 відкритих проваджень за несплачену зарплатню.

Де найбільше боргують зарплату людям:

Сумська область — 6305 проваджень;

Київ — 3784 провадження;

Дніпропетровська область — 2456 проваджень;

Харківська область — 2189 проваджень;

Івано-Франківська область — 1802 провадження.

Кількість проваджень по областях

Карта заборгованості заробітної плати по областях. Опендатабот

“Загалом частіше за всіх у країні зарплату затримують компанії, що займаються виробництвом машин та устатковання — 5681 провадження або 16% від загальної кількості. На другому щаблі серед боржників по зарплатні підприємства, що займаються будівництвом — 2696 або 7,6%. Закривають трійку компанії з виробництва хімічної продукції — 2670 або 7,5%”, — йдеться у дописі.

Чоловікам частіше боргують зарплату, аніж жінкам — 56% проти 44%.