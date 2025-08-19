Рекрутинг НГУ: короткий шлях від цивільного до військового

Щодня приходять новини з фронту, і ви розумієте — ворог не зупиниться сам. Стояти осторонь означає дозволити комусь іншому платити за свободу. Рекрутинг НГУ створений для тих, хто готовий перетворити безсилля на силу, не чекаючи повістку.

Що таке рекрутинг НГУ і чим відрізняється від мобілізації

Рекрутинг НГУ — це набір добровольців на службу в Національну гвардію України. Схоже на оголошення про роботу: є вакансія, умови, відбір, співбесіда, навчання, тестовий період, контракт. І шлях такий само прозорий.

Людина готується морально, фізично, матеріально. Вирішує, яку спеціалізацію і підрозділ обрати. Проходить в комфортному темпі медкомісію та спеціалізовану підготовку.

І тільки потім потрапляє у підрозділ НГУ.

Мобілізація — це обов’язковий призов за рішенням держави, коли людей направляють у військо для поповнення сил у час війни. Тут не йдеться про вибір — існує обов’язок громадянина, наказ, чіткий термін.

Різниця відчувається, бо в першому випадку можна знайти роботу за бажанням, а в другому — доля залежить від байдужих до вашої думки людей.

За якою схемою відбувається НГУ рекрутинг і на які посади

Ще одна відмінність від загальної мобілізації — набагато легший шлях. Під час НГУ рекрутингу добровольця супроводжують та підтримують з моменту звернення до офіційного прийняття на службу.

Які етапи проходить людина до зарахування в підрозділ?

Спершу добровольцю потрібно визначитися з бажаною спеціальністю та підрозділом. Наприклад, ви обрали «Бойовий медик» і 12 бригаду НГУ «Азов». Далі схема проста.

Залиште заявку, заповнив форму. Очікуйте на зворотній звʼязок. Прийміть дзвінок від контакт-центру. Підберіть час і місце співбесіди. Завітайте в найближчий рекрутинговий центр або зустріньтеся з представником центру онлайн. Подайте пакет необхідних документів. Пройдіть професійно-психологічний відбір, ВЛК, перевірку спеціальною військовою контррозвідкою. Підпишіть контракт. Пройдіть 6-8 тижнів БЗБП.

Потім вас зарахують до Сил Оборони на бажану спеціальність в очікувану частину, і спрямують на місце служби.

Яку посаду можна займати?

Кулеметник, водій, діловод, оператор БПЛА, спеціаліст з кібербезпеки, розвідник… Перелік нескінченний. Обрати те, що ближче, можна на сайті azov.org.ua.

Чому рекрутинг НГУ краще за загальну мобілізацію

Служба в Національній гвардії України — не тільки обов’язок, а вибір сильних, які діють, коли інші чекають. Якщо відчуваєте, що час стати одним із тих, хто захищає міста, родини та свободу країни, розгляньте НГУ рекрутинг. Це можливість піти через мотивацію, а також:

підібрати спеціальність під досвід цивільного життя;

обрати місце військової служби;

карʼєрно зростати;

здобувати освіту у ВНЗ, споріднену з цивільною спеціальністю;

проходити службу в одному підрозділі з близькою людиною;

отримувати пільги та соціальні гарантії;

потрапити в коло однодумців.

У випадку 12-ї бригади спецпризначення НГУ «Азову» є ще один плюс — необовʼязково приймати рішення в моменті. Керівник одеського рекрут-центру підтвердив:

«Багато людей просто заходять поспілкуватися та розпитати, а потім вже через якийсь час приходять оформлюватися».

Йти чи залишатися — ваш вибір, як на етапі залишення заявки, так і після БЗБП. Завітайте на сайт «Азов» і нумо разом змінювати світ!