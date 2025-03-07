Карпатські полонини вкрили перші крокуси

Прикарпатський журналіст родом з Верховини Роман Клим вирушив у мандрівку карпатськими полонинами, щоб відшукати квіти перших крокусів. Їх ще називають шафрани або бриндуші.

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Пише Правда.іф з посиланням на Романа Клима.

Однак, як зазначає сам журналіст, “фіолетова лихоманка” тут розпочнеться орієнтовно за три тижні. Зараз на полонині Веснарка на Кострицькому хребті, зустрів лише поодиноків квіти шафрану.