Карпатські полонини вкрили перші крокуси

Прикарпатський журналіст родом з Верховини Роман Клим вирушив у мандрівку карпатськими полонинами, щоб відшукати квіти перших крокусів. Їх ще називають шафрани або бриндуші.
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Пише Правда.іф з посиланням на Романа Клима.
Однак, як зазначає сам журналіст, “фіолетова лихоманка” тут розпочнеться орієнтовно за три тижні. Зараз на полонині Веснарка на Кострицькому хребті, зустрів лише поодиноків квіти шафрану.
“Друзі, скажемо відверто, що фіолетова лихоманка у Чорногорі розпочнеться за тижнів, так, три. На красницькій полонині Веснарка, що на Кострицькому хребті, довелося зустріти декілька скупих мініареалів цвітіння бриндушів”, – йдеться у дописі.