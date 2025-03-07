В Івано-Франківську нетверезий водій Kia зіткнувся з автобусом

Патрульні оформили адміністративні матеріали на водія в стані алкогольного сп’яніння, який став винуватцем ДТП за участю комунального транспорту.

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Пише Правда.іф з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області

“Учора патрульні отримали виклик про ДТП на вулиці Хоткевича. На місці події заявник повідомив поліцейським: водій автомобіля Kia, не дотримався безпечного бокового інтервалу та здійснив зіткнення з автобусом Богдан.

Під час спілкування з 51-річним водієм Kia, патрульні помітили в останнього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов освідування у медичному закладі, де лікар підтвердив факт спʼяніння”, – йдеться у повідомленні.