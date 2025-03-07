У Ворохті запрацює реабілітаційне відділення для військових

У селищі Ворохта з травня 2025 року запрацює реабілітаційне відділення на базі центру фізичної та реабілітаційної медицини обласної клінічної лікарні. У ньому відновлюватимуться військові, які повернулися з фронту.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці медичного закладу.

Нове реабілітаційне відділення функціонуватиме у приміщенні санаторію “Смерічка”. Наразі там створюють всі необхідні умови, також запрошують на роботу фахівців з реабілітації.

“Для охочих працювати в цьому напрямі й у разі необхідності пройти перекваліфікацію чи спеціалізацію, наш заклад пропонує відповідне навчання. Разом ми допоможемо нашим захисникам повернутися до життя після служби”, — йдеться в дописі.

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