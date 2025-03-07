У Франківську випустили календарі для збору коштів на створення в обласній лікарні інклюзивних умов для ветеранів 

В Івано-Франківську відбулася презентація соціально значущого проєкту, який згуртовує небайдужих громадян задля підтримки українських захисників. Благодійний календар “Сталеві духом”, ініційований місцевими органами влади, перетворився на ефективний засіб допомоги пораненим військовим, які перебувають на лікуванні та реабілітації.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Пише Правда.іф з посиланням на Версії

“Сьогодні ми маємо турбуватися про наших ветеранів і ветеранок, які повернулися з самого горнила війни”, – наголосила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук під час презентації проєкту.

Суть ініціативи полягає у створенні інклюзивних просторів на базі обласної клінічної лікарні, які будуть максимально адаптованими для потреб військовослужбовців з інвалідністю. Кожен придбаний календар – це конкретний внесок у забезпечення комфортних умов для тих, хто захищав Україну.

“Наші захисники – це люди незламного духу, які продовжують боротьбу незважаючи ні на що”, – підкреслила Світлана Онищук, звертаючи увагу на особливу місію проєкту.

Календар має не лише благодійну мету, але й несе глибоке символічне навантаження. На сторінках видання представлені фотографії реальних героїв, які щодня демонструють силу людського духу та витримку. Кожна світлина – це історія конкретної людини, яка пожертвувала собою заради захисту країни.

Важливо, що кошти підуть на цілком конкретні потреби: обладнання палат, адаптація медичних просторів, створення комфортних умов для реабілітації.

“Праця кожного з нас зараз є надзвичайно потрібною для підсилення нашого війська”, – наголосила Світлана Онищук, закликаючи небайдужих долучитися до проєкту.

Календарі вже надійшли у продаж, і кожен охочий може зробити свій внесок у підтримку українських захисників. Придбати видання можна в офіційних точках продажу Івано-Франківської обласної військової адміністрації.