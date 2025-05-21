Кашемірова елегантність: історія бренду Brunello Cucinelli

Італійський бренд Brunello Cucinelli — це більше, ніж просто одяг. Це справжнє втілення затишку, витонченого стилю і безкомпромісної якості.

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З 1978 року марка послідовно будує свою філософію — створювати речі, які поєднують розкіш і стриманість, комфорт і аристократичний смак.

Мода з душею

Одяг від Brunello Cucinelli немов дихає спокоєм. Ніякої показної яскравості чи гучних трендів — тільки благородні кольори, м’які силуети та ідеальні посадки. Пастельна палітра, переважно у відтінках бежевого, карамелі, глибокого бордо та смарагду, стала візитівкою бренду. Саме вона допомагає створювати образи у стилі «old money» — елегантні, лаконічні й впевнено розкішні.

Кожна річ — будь то светр, лонгслів чи базова футболка — створена для того, щоб служити довго, виглядати бездоганно і бути актуальною незалежно від модних змін. Це не просто одяг — це вибір тих, хто цінує якість, комфорт і власний стиль.

Як все починалося

Історія бренду почалася з кашеміру. У 1978 році дизайнер Брунелло Кучінеллі вирішив, що розкішні кашемірові светри повинні стати доступними не лише для чоловіків, а й для жінок. Він створив першу колекцію в м’яких, делікатних відтінках — і вона миттєво підкорила модниць Італії.

Уже в 1980-х світ заговорив про новий рівень жіночої бази. Протягом наступних десятиліть бренд розвивався, залишаючись вірним своїй головній ідеї — створювати речі, що підкреслюють гідність, а не кидаються в очі. Від светрів — до повноцінних ліній одягу, аксесуарів і взуття. Але серце колекцій — усе ще той самий розкішний кашемір, родом із Тибету, Монголії, Китаю та Єгипту.

У 2003 році Кучінеллі офіційно отримав звання одного з найкращих дизайнерів трикотажу, а модна спільнота ще раніше охрестила його «королем кашеміру».

Стиль, що говорить без слів

Секрет успіху Brunello Cucinelli — в деталях. Лаконічні форми, відсутність зайвого декору, стримані кольори — усе це створює образ, у якому почуваєшся впевнено і невимушено. Одяг бренду легко міксується між собою і підходить як для офісу, так і для неспішних прогулянок.

Головні принципи, яких дотримуються у кожній колекції:

Тиха розкіш : ніякої химерності, лише стримана елегантність.

: ніякої химерності, лише стримана елегантність. Базові кольори : бежевий, шоколадний, винний, смарагдовий.

: бежевий, шоколадний, винний, смарагдовий. Функціональність : зручність і практичність без втрати стилю.

: зручність і практичність без втрати стилю. Безперечна якість : кожна річ продумана до найменшої деталі.

: кожна річ продумана до найменшої деталі. Актуальність поза часом: одяг, який не виходить з моди.

Де знайти Brunello Cucinelli в Україні

Цей бренд обожнюють політики, зірки, підприємці й усі, хто обирає комфорт у поєднанні з вишуканістю. І тепер одяг Brunello Cucinelli доступний і в Києві — в інтернет-магазині SYMBOL.

Тут можна обрати як класичний одяг, так і аксесуари чи взуття з нових колекцій. Швидка доставка по всій Україні допоможе зробити шопінг максимально комфортним — як і філософія самого бренду.

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