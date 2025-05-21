У горах Прикарпаття річки й потоки ожили після демонтажу старих кляуз

У високогір’ї Карпат, на території Національного природного парку “Верховинський”, завершився проект з відновлення природної течії гірських річок та потоків.

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Так, проект “Вільні річки України”, що розпочався у 2020 році за ініціативою WWF-Україна та підтримки Open Rivers Programme (Нідерланди), був спрямований на усунення штучних перешкод на річках Чорний та Білий Черемош і їхніх високогірних притоках, пише Бліц-Інфо.

Загалом у межах проекту було повністю або частково демонтовано шість старих кляуз, які блокували течію та міграцію водних тварин.

Роботи з відновлення течії охопили сім локацій: п’ять безпосередньо в межах нацпарку та дві – поза його межами. Зокрема, перешкоди прибрали на струмках Шибений (греблі Медвєжек і Гропинець), Добрин (кляуза-гать), Лустун (кляуза Лустунець) та витоках Чорного Черемошу (кляуза Балтагора). У басейні Білого Черемошу відновлення відбулося на струмку Гостовець (кляуза біля села) та верхів’ях річки Перкалаба (гребля Баюрівка).

Результати постмоніторингу, проведеного іхтіологами та гідроморфологами, вражають: якість води покращилась, природні показники річища відновились, що мало позитивний вплив на біорізноманіття.

Найбільш яскравим свідченням успіху стало повернення риби та інших диких тварин. Співробітник Верховинського нацпарку Ярослав Зеленчук розповів про унікальний випадок на прикордонній річці Перкалаба.

“Це прикордонна річка, частина якої тече на території Румунії. Після відновлення течії на нашому боці риба вперше за десятиліття почала повертатись у румунську частину. Місцеві казали: “Ми не бачили риби 40–50 років”. А тепер вона є! Разом з нею з’явилися і видри, і норки, і навіть ведмідь почав виходити до води”.

Зміни підтверджують не лише свідчення місцевих, але й дані камер моніторингу, які фіксують проходження риби на нерест на ділянках, де раніше був застій води. Результати комплексного моніторингу також підтверджені науковцями — іхтіологами Юлією Куцоконь та Анатолієм Романем.