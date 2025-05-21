Обдурив шістьох прикарпатців на понад 74 тисячі гривень: шахраю повідомили про підозру

Ошукав громадян на понад 74 тисячі гривень: поліціянти Прикарпаття повідомили про підозру шахраєві.

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Про це повідомляють правоохоронці, інформує Правда.іф.

Правоохоронці викрили злочинну діяльність 36-річного афериста, який спустошував рахунки громадян, під приводом продажу у мережі неіснуючих товарів ігрового та колекційного походження.

Кіберполіціянти Прикарпаття з оперативниками Управління карного розшуку обласної поліції спільно зі слідчими Галицького відділення поліції, за процесуального керівництва окружної прокуратури міста Івано-Франківська викрили на шахрайстві та легалізації коштів громадян, уродженця Одеської області. Чоловік менш як рік переховувався від правосуддя за вчинення шахрайських дій.

У ході досудового розслідування встановили, що зловмисник у період жовтня 2024 року по січень 2025 року, створив у мережі Інтернет декілька сайтів з продажу товарів. На різних інтернет-майданчиках ділок розміщував оголошення про продаж товарів ігрового та колекційного походження.

Під час листування з потенційними покупцями зловмисник надавав усю необхідну інформацію про товар, умови оплати та доставки. Після того, як клієнти проводили повну оплату за неіснуючий товар на тимчасово підконтрольні рахунки шахрая, останній зникав зі зв’язку та товар не надсилав.

Отримані кошти від потерпілих, фігурант легалізував шляхом їх надсилання на інші банківські рахунки для подальшої реалізації у власних цілях.

Слідчими поліції встановлено 6 потерпілих, серед яких громадяни з Прикарпаття та інших регіонів України. В ході проведення слідчих дій вилучено мобільні телефони, ноутбук, банківські картки та чорнові записи, що підтверджують незаконну діяльність зловмисника.

Аферисту слідчі оголосили про підозри за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство, вчинене повторно) та ч. 1 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Після проведення слідчих дій, підозрюваного передано до установи виконання покарання міста Івано-Франківська.

Підозрюваному може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі до шести років.

Тривають слідчі дії з метою встановлення інших потерпілих осіб.