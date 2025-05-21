У Франківську відбулось відкриття Всеукраїнських змагань серед священнослужителів УГКЦ

Урочисте відкриття Всеукраїнських змагань серед священнослужителів УГКЦ пройшло в Івано-Франківську.

Пише Правда.іф з посиланням на Спортивні новини Прикарпаття.

20 травня на базі ВСП «Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання і спорту НУФВСУ» відбулося урочисте відкриття Всеукраїнських змагань серед священнослужителів Української Греко-Католицької Церкви. Захід приурочений до святкування 140-річчя Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ.

Участь у відкритті взяла голова Івано-Франківської обласної державної (військової) адміністрації Світлана Онищук, яка привітала учасників та підкреслила важливість поєднання духовності й фізичної культури у сучасному суспільстві.